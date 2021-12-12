Норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла первое место в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельного старта, которая состоялась на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Второй с отставанием в 14,5 секунд стала представительница США Джессика Диггинс, третьей финишировала Фрида Карлссон из Швеции, она отстала от лидера на 17,1 секунды.

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В составе сборной России 10-й к финишу пришла Вероника Степанова (+39,2), Татьяна Сорина заняла 13-е место (+46,8), Наталья Непряева – 17-я (+54,5), Анастасия Рыгалина – 22-я (+1:07,5), Юлия Ступак – 33-я (+1:31,0), Лилия Васильева – 35-я (+1:38,1), Евгения Крупицкая – 38-я (1:44,8).

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