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Наталья Непряева взяла бронзу в спринте и возглавила общий зачет Кубка мира

🥉👍Непряева взяла бронзу в спринте и возглавила общий зачет Кубка мира
Eurosport

1 минуту назад

Отличный результат.

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала третьей в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.

Наталья уступила двум хозяйкам трассы – норвежкам Астрид Якобсен и Майкен Касперсен Фалле. В борьбе за серебро Непряева проиграла Якобсен 26 сотых, победительнице – Фалле – 1,06 секунды.

  • Третье место позволило Наталье обойти в общем зачете Ингвид Флюгстад Эстберг – между девушками 10 очков.
  • Следующий этап Кубка мира состоится с 16 по 17 марта в шведском Фалуне.
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