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Лыжные этапы в Коннеруде и Осло находятся под угрозой отмены из-за коронавируса
В Норвегии зафиксировано 25 случаев заражения.
Проведение этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Коннеруде и Осло находится под угрозой из-за эпидемии коронавируса.
По информации NRK, организаторы спринта в Коннеруде, который запланирован на 5 марта, задумываются об отмене, проведение марафонов в Холменколлене 7-8 марта пока планируется.
Позже федерация лыжных видов спорта Норвегии выпустила релиз, сообщив, что на данный момент планов по отмене этапов нет, но организаторы следят за развитием событий и постоянно контактируют с местными властями и организациями здравоохранения.
- В Норвегии зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.
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