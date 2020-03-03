Проведение этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Коннеруде и Осло находится под угрозой из-за эпидемии коронавируса.

По информации NRK, организаторы спринта в Коннеруде, который запланирован на 5 марта, задумываются об отмене, проведение марафонов в Холменколлене 7-8 марта пока планируется.

Позже федерация лыжных видов спорта Норвегии выпустила релиз, сообщив, что на данный момент планов по отмене этапов нет, но организаторы следят за развитием событий и постоянно контактируют с местными властями и организациями здравоохранения.

В Норвегии зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

Российский лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира.

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