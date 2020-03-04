Норвежец Йоханнес Клебо занял первое место в спринте на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Коннеруде. Клебо показал время 2 часа, 57 минут и 65 секунд.

Вторым финишировал соотечественник Клебо Ховард Солос Таугбел (+0,65), третьим – еще один норвежец Эйрик Брандсдаль (+0,69). Россиянин Александр Большунов занял пятую строчку с отставанием от лидера +1,92.

Еще двое россиян – Глеб Ретивых и Александр Терентьев – не добрались до финала, закончив выступление в полуфинале.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, на втором месте идет Клебо.

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