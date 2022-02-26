С 3 по 6 марта в норвежских Драммене и Холменколлене состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам, на котором запланированы классические спринты и марафоны на 30/50 км. Лыжная федерация Норвегии выступила против участия российских спортсменов в соревнованиях на территории страны.

«Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии обсудило ситуацию между Россией и Украиной, и то, как это повлияет на предстоящие гонки Кубка мира в Норвегии. Послание к России и российским лыжникам предельно ясное: мы не хотим их участия», – говорится в заявлении федерации.

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«Мы направим в Международную федерацию лыжного спорта четкий сигнал о том, что не хотим, чтобы Россия и российские спортсмены участвовали в соревнованиях в Норвегии в ближайшие недели», – приводит NRK слова президента федерации Эрика Рёсте.

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Источник: NRK.

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