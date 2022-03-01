В первые дни марта пройдут сразу два этапа Кубка мира, но гонок остается прежнее количество: по две для женщин и мужчин. Традиционная норвежская связка турниров стартует в Драммене, где пройдет городской спринт классическим стилем, затем лыжники переедут в Осло и пробегут марафоны. Мужчины впервые в сезоне выйдут на старт 50-километровой дистанции, так как олимпийский марафон был укорочен.

Из-за пандемийной отмены в 2021 году холменколленский марафон снова пройдет классическим стилем. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов имел шанс выиграть культовую гонку в третий раз подряд: он победил в 2019 и 2020 годах. Лидер женского Кубка мира Наталья Непряева также имела подиумный опыт в Осло – в 2019 году она проиграла только Терезе Йохауг.

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Александр Большунов выиграл марафон в Осло Фото: Getty Images

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На последнем этапе Кубка мира в Лахти Наталья выступила достойно: заняла шестое место в спринте и второе в разделке, не подпустив соперниц по общему зачету. Йохауг пропускала «Тур де Ски» и поэтому не претендует на «БХГ»: преследовательницы Непряевой – американка Джессика Диггинс (отставание в 278 очков) и шведка Эбба Андерссон (285). Но Россия не выступит на заключительных этапах Кубка мира.

Россию отстранила FIS?

Участие российских спортсменов в международных соревнованиях повсюду блокируют. Биатлонисты сами отказались от участия в заключительных этапах Кубка мира под нейтральным флагом, крупнейшая серия лыжных марафонов Visma Ski Classics вовсе запретила лыжникам из России выходить на старт своих ивентов.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не накладывала персональных санкций – уже в Лахти лыжники выступали как нейтральные атлеты, в ФЛГР и сборной не имеют планов отказываются от участия. Федерация лыжных видов спорта Норвегии требует от FIS запретить российским лыжникам выходить на старт в Драммене и Осло, но FIS пока не ответила на просьбу утвердительно.

Норвежцы пошли ва-банк и отказались проводить Кубок мира, если на старт выйдут спортсмены из России и Беларуси. «Норвежская ассоциация лыжного спорта сегодня, 1 марта, проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что предстоящие соревнования в Норвегии будут проводиться без участия России и Беларуси, независимо от того, к какому выводу придет FIS», – говорится в заявлении федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Позже президент ФЛГР Елена Вяльбе подтвердила, что Россия снимается с соревнований. «Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», – заявила Елена Валерьевна. Позже появилось официальное заявление о недопуске России и Беларуси.

Но норвежцы тоже не выступят как минимум в Драммене: вся спринтерская сборная сдала положительные тесты на коронавирус. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы прояснить ситуацию и определить, может ли это иметь последствия для большего числа лыжников, выступавших на Кубке мира в Лахти в прошлые выходные», – говорится в пресс-релизе норвежской федерации.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Расписание этапов Кубка мира в Драммене и Осло

3 марта (четверг)

Спринт, классический стиль, квалификация – 12:00 мск

Спринт, классический стиль, забеги навылет – 14:30 мск (Eurosport 1)

5 марта (суббота)

Масс-старт 30 км, классический стиль, женщины – 12:00 мск (Eurosport 2)

6 марта (воскресенье)

Масс-старт 50 км, классический стиль, мужчины – 14:00 мск (Eurosport 2)

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