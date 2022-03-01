Сборная России по лыжным гонкам скорее всего не выступит на норвежских этапах Кубка мира в Драммене (3 марта) и Осло (5-6 марта). Норвежская ассоциация лыжного спорта заявила, что соревнования пройдут без участия России и Беларуси.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) еще до этапа в Лахти 26-27 февраля запретила российским спортсменам выступать под национальным флагом, но не отстраняла их от участия в соревнованиях даже после рекомендации МОК. Россиян призывали отстранить в федерации лыжных гонок Норвегии, также высказывались норвежские лидеры Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг.

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«Норвежская ассоциация лыжного спорта сегодня, 1 марта, проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что предстоящие соревнования в Норвегии будут проводиться без участия России и Беларуси, независимо от того, к какому выводу придет FIS», – говорится в заявлении федерации лыжных видов спорта Норвегии.

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«Мы в Драммене. Завтра поедем домой. Все. Сборная в том числе. Организаторы отказали ребятам в участии», – написал в телеграм-канале журналист «Матч ТВ» Андрей Романов.

Компания Соор, основной спонсор Кубка мира, планирует раскрасить логотип в цвета украинского флага – это будет нанесено на стартовые бибы лыжников. Планировалось, что это побудит российских лыжников сняться с этапов самостоятельно. А председатель совета директоров этапа в Драммене Гейрр Киле выступил с угрозов отменить соревнования в том случае, если FIS допустит российских спортсменов.

Норвежский лыжник Синдре Скар считает несправедливым отстранение России.

Драммен Федерация Норвегии – о русских лыжниках: «Мы не хотим их участия» 26/02/2022 В 13:37