Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустит этап Кубка мира в Драммене – все лыжники сдали положительный тест на коронавирус.

В заявку вошли Харальд Амундсен, Харальд Арнесен, Пол Ауне, Ансгар Эвенсен, Пол Голберг, Ларс Хъелмесет, Йоханнес Клэбо, Эвен Нортуг, Арон Рюсстад, Хокон Сконес, Синдре Скар и Эрик Валнес.

Ad

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы прояснить ситуацию и определить, может ли это иметь последствия для большего числа лыжников, выступавших на Кубке мира в Лахти в прошлые выходные», – говорится в пресс-релизе норвежской федерации.

Лахти Нисканен выиграл разделку в Лахти, Клебо – 2-й, Большунов – 5-й ВЧЕРА В 13:58

Лахти Российские лыжники – без медалей в спринте, победили Сундлинг и Клебо 26/02/2022 В 14:25