Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустит этап Кубка мира в Драммене – все лыжники сдали положительный тест на коронавирус.
В заявку вошли Харальд Амундсен, Харальд Арнесен, Пол Ауне, Ансгар Эвенсен, Пол Голберг, Ларс Хъелмесет, Йоханнес Клэбо, Эвен Нортуг, Арон Рюсстад, Хокон Сконес, Синдре Скар и Эрик Валнес.
Ad
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы прояснить ситуацию и определить, может ли это иметь последствия для большего числа лыжников, выступавших на Кубке мира в Лахти в прошлые выходные», – говорится в пресс-релизе норвежской федерации.
Лахти
Нисканен выиграл разделку в Лахти, Клебо – 2-й, Большунов – 5-й
Ранее Норвегия отказалась пустить русских лыжников на этапы в Драммене (3 марта) и Осло (5-6 марта).
Норвежский лыжник Синдре Скар считает несправедливым отстранение России.
Источник: SVT.
Лахти
Российские лыжники – без медалей в спринте, победили Сундлинг и Клебо
Пекин-2022
Марафон на ОИ урезали после давления Клебо? Норвежец ответил
Реклама
Ad
Реклама
Ad