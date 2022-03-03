Норвежка Майкен Касперсен Фалла и француз Ришар Жув выиграли классический спринт на этапе Кубка мира в Драммене.

Второе место в женской гонке заняла шведка Йонна Сундлинг, третье – словенка Анамария Лампич. Следом расположились Майя Дальквист (Швеция), Анна Дювик (Швеция) и Надин Фэндрих (Швейцария).

Ad

В мужском спринте на подиум попал китайский ученик Никиты Крюкова Ван Цян, став вторым. Третьим финишировал Люка Шанава из Франции, за ним докатили Сиверт Вииг (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия) и Пол Ауне (Норвегия).

Драммен Типичная шведка выиграла пролог и эпично рухнула в четвертьфинале ЧАС НАЗАД

Сборная России не выступила в гонке. Вместо оставшихся этапов Кубка мира лидеры команды пробегут Деминский марафон

Драммен Спринт без России и Норвегии. Все об этапах в Драммене и Осло ВЧЕРА В 15:01