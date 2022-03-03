Российская команда по смазочным материалам сообщила в норвежскую полицию о вандализме – вакс-грузовик разрисовали украинскими лозунгами и флагами.

Александр Большунов прокомментировал этот эпизод, а еще отстранение российских спортсменов от соревнований.

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«Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонке, но не только норвежская федерация, но также и норвежские спортсмены высказались против нашего участия, поэтому FIS послушала их и приняла такое решение.

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Первоначально в международной федерации были на нашей стороне, но потом посчитали, что это все-таки на самом деле небезопасно. Нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я в шоке от этого», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Российские лыжники не смогли напрямую вылететь из Драммена в Россию. Пришлось долететь до Киркенеса, оттуда добираться до Мурманска на автобусе, а потом уже лететь в Москву.

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