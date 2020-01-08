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Клебо пропустит этап КМ в Дрездене из-за простуды, Большунов сохранит майку лидера
Только норвежец имел шансы отобрать первенство у российского лыжника.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за болезни, Александр Большунов гарантированно сохранит лидерство в общем зачете.
Клебо до последнего оставался в заявке и надеялся принять участие в этапе, но медики посоветовали спортсмену долечиться. Вместо него в Дрездене выступит Харальд Аструп Арнесен, сообщает NRK.
Йоханнес единственный, кто теоретически мог перехватить лидерство в общем зачете Кубка мира у россиянина Александра Большунова. Александр тоже пропускает предстоящий этап, но теперь гарантированно сохранит желтую майку.
- В активе Большунова 1081 балл, у Клебо – 1006. На третьем месте Сергей Устюгов, у него 845 очков.
- Этап в Дрездене пройдет с 11 по 12 января.
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