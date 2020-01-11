Французский лыжник Лукаc Шанава выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

Второе место занял норвежец Синдре Бьорнестад Скар, третье – швед Юхан Хагстрём. Российские лыжники не пробились в финал, Глеб Ретивых сошел на стадии полуфинала.

Победу в женском спринте одержала шведка Линн Сван, второе место заняла представительница Словении Анамария Лампич, третье – еще одна шведка, Майя Дальквист. Российские лыжницы участия в финале не принимали.

В общем зачете КМ у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов, ранее ставший победителем многодневки «Тур де Ски».

Среди дам лидерство в генерале захватила победительница «Тур де Ски» норвежка Тереза Йохауг.

Русские лыжники стали умнее. Выиграть «Тур де Ски» Большунову и Устюгову помогла команда

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