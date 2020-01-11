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Шанава и Сван выиграли спринты, русские мужчины и женщины не пробились в финалы
Не лучший уикенд для российских лыжников и лыжниц.
Французский лыжник Лукаc Шанава выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
Второе место занял норвежец Синдре Бьорнестад Скар, третье – швед Юхан Хагстрём. Российские лыжники не пробились в финал, Глеб Ретивых сошел на стадии полуфинала.
Победу в женском спринте одержала шведка Линн Сван, второе место заняла представительница Словении Анамария Лампич, третье – еще одна шведка, Майя Дальквист. Российские лыжницы участия в финале не принимали.
- В общем зачете КМ у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов, ранее ставший победителем многодневки «Тур де Ски».
- Среди дам лидерство в генерале захватила победительница «Тур де Ски» норвежка Тереза Йохауг.
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