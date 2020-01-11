Getty Images

Шанава и Сван выиграли спринты, русские мужчины и женщины не пробились в финалы

Шанава и Сван выиграли спринты, русские мужчины и женщины не пробились в финалы
Eurosport

59 мин. назад

Не лучший уикенд для российских лыжников и лыжниц.

Французский лыжник Лукаc Шанава выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

Второе место занял норвежец Синдре Бьорнестад Скар, третье – швед Юхан Хагстрём. Российские лыжники не пробились в финал, Глеб Ретивых сошел на стадии полуфинала.

Победу в женском спринте одержала шведка Линн Сван, второе место заняла представительница Словении Анамария Лампич, третье – еще одна шведка, Майя Дальквист. Российские лыжницы участия в финале не принимали.

  • В общем зачете КМ у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов, ранее ставший победителем многодневки «Тур де Ски».
  • Среди дам лидерство в генерале захватила победительница «Тур де Ски» норвежка Тереза Йохауг.

Русские лыжники стали умнее. Выиграть «Тур де Ски» Большунову и Устюгову помогла команда

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте