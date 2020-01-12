Сборная России выступила в командных спринтах на этапе Кубка мира в Дрездене. В мужской гонке Андрей Краснов, Глеб Ретивых заняли третье место, опередив две норвежские команды.

Победу одержала Франция-1 (Рено Же, Люка Шанава), следом финишировала Швеция-1 (Маркус Грате и Йохан Хэггстрём).

В женском спринте Россия-1 (Нина Дуботолкина и Христина Мацокина) показала шестой результат, а Россия-2 (Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева) финишировала девятой. Победу одержали шведки Майя Дальквист и Линн Сван, серебро у Лорьен ван дер Грааф и Надин Фэндрих из Швейцарии, тройку замкнула вторая пара из Швеции Эвелина Сеттлин/Линн Сёмскар.

Следующий этап пройдет в чешском Нове Место.

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