Швейцарская лыжница Надин Фэйндрих стала первой в коньковом спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. В финале победительница обошла ставшую второй Софи Колдуэлл из США и Анамарию Ламприч из Словении.
Девушки из России не пробились в шестерку сильнейших. Лучшей стала Наталья Непряева, которая заняла третье место в полуфинале, где ее результат оказался хуже, чем у противниц из другой гонки 1/2. Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале, Наталья Мекрюкова и Христина Мацокина не прошли квалификацию.
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