Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. 19 декабря спортсмены соревновались в спринте коньковым стилем, и Ретивых стал третьим, пропустив вперед только Федерико Пеллегрино из Италии и британца Эндрю Янга.

Лидер сборной России Александр Большунов пришел к финишу четвертым – в борьбе за бронзу он проиграл Ретивых 28 сотых, победителю – 1,19.

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Другие представители РФ не пробились в решающую гонку: Александр Терентьев выбыл в полуфинале, Артем Мальцев – в четвертьфинале, Ермил Вокуев и Антон Тимашов не прошли квалификацию.

Александр Большунов уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира.

В воскресенье, 20 декабря мужчины пробегут командный спринт свободным стилем.

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