Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. 19 декабря спортсмены соревновались в спринте коньковым стилем, и Ретивых стал третьим, пропустив вперед только Федерико Пеллегрино из Италии и британца Эндрю Янга.
Лидер сборной России Александр Большунов пришел к финишу четвертым – в борьбе за бронзу он проиграл Ретивых 28 сотых, победителю – 1,19.
Дрезден
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Яркий финиш мужского спринта, где у России есть бронза, но не от Большунова
Другие представители РФ не пробились в решающую гонку: Александр Терентьев выбыл в полуфинале, Артем Мальцев – в четвертьфинале, Ермил Вокуев и Антон Тимашов не прошли квалификацию.
- Александр Большунов уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира.
- В воскресенье, 20 декабря мужчины пробегут командный спринт свободным стилем.
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