Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко жестко раскритиковал Наталью Непряеву, которая не сумела выйти в финал конькового спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.

«Наталья Непряева не прошла в финал, потому что выбрала безобразную тактику. Она должна понимать, что выступает не на первенстве водокачки или какого-то города, где можно на одной ноге проехать финишную прямую. Непряева способна на большее.

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Немного не повезло Александру Большунову. Со старта засиделся, а в финальной части гонки его трижды затирали и не дали пройти. Как итог – Большунов остался без медали», – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Тройка женского спринта – Надин Фэйндрих (Швейцария), Софи Колдуэлл (США), Анамария Лампич (Словения).

У мужчин победил итальянец Федерико Пеллегрино, обогнавший британца Эндрю Янга и Глеаба Ретивых.

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