Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Победительницами стали швейцарки Лорьен ван дер Граф и Надин Фэйндрих. Ступак бежала нечетные этапы и привезла напарнице небольшой просвет, но Непряева не удержала его и проиграла Фэйндрих на финише. Третье место заняли словенки Ева Уревц и Анамария Лампич.

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Обе российские команды падали на передаче эстафеты, но Непряевой и Ступак удалось вернуться в борьбу.

По новым правилам за командные гонки также начисляются очки в Кубок мира.

После этапа в Дрездене лыжи вернутся 1 января – в Швейцарии стартует «Тур де Ски».

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