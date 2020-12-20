Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
Победительницами стали швейцарки Лорьен ван дер Граф и Надин Фэйндрих. Ступак бежала нечетные этапы и привезла напарнице небольшой просвет, но Непряева не удержала его и проиграла Фэйндрих на финише. Третье место заняли словенки Ева Уревц и Анамария Лампич.
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Обе российские команды падали на передаче эстафеты, но Непряевой и Ступак удалось вернуться в борьбу.
- По новым правилам за командные гонки также начисляются очки в Кубок мира.
- После этапа в Дрездене лыжи вернутся 1 января – в Швейцарии стартует «Тур де Ски».
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