Российские лыжницы Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене.

Большунов бежал нечетные этапы, Ретивых финишировал. Александр блестяще выполнил необходимую работу и привез отрыв от опасных финишеров – француза Шанава и итальянца Пеллегрино. Глеб удержал преимущество и отразил атаки конкурентов. Франция стала второй, Италия финишировала на третьем месте.

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Также Россию представляли Артем Мальцев и Александр Теретьев. Они заняли шестое место.

По новым правилам за командные гонки также начисляются очки в Кубок мира. Следовательно, Александр Большунов увеличил преимущество над Йоханнесом Клебо.

После этапа в Дрездене лыжи вернутся 1 января – в Швейцарии стартует «Тур де Ски».

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