Этап Кубка мира в Дрездене – худшее, что может быть в лыжных гонках, особенно для консервативных болельщиков, предпочитающих марафоны по зимнему лесу. Формат городского спринта прижился в календаре: норвежский Драммен с фирменным финишем в подъем и симпатичным видом на лютеранскую кирху, Стокгольм вокруг королевского дворца. В последние годы шведский спринт выкинули в пользу Дрездена – и по колориту немецкий этап пока откровенно не дотягивает.

Понятно, почему Дрезден появился в календаре: спонсоры FIS базируются в Германии, а в Швеции есть и другие этапы. Первые этапы «Тур де Ски» в Оберхофе и Оберстдорфе частенько проходят настолько бестолково, что не приносят необходимый профит. Дрезден был призван исправить недоразумение, но пока не выходит: пологий круг в 644 метра выглядит как издевательство над здравым смыслом, а командный спринт с 12-ю сменами вместо традиционных шести похож на тараканьи бега.

Дрезден «Она выступает не на первенстве водокачки». Тренер – жестко о Непряевой 8 ЧАСОВ НАЗАД

Сборная России изначально не очень удачно выступает на городских спринтах, хотя бывали и победы. Потому что это скорее шоу, чем спорт, а российские лыжники – слишком ответственные атлеты, чтобы воспринимать соревнования как праздник. Лидеры команды, Александр Большунов и Наталья Непряева, появились в заявочном листе внезапно: ожидалось, что тренеры оставят их набирать форму перед «Тур де Ски», где тоже не будет норвежцев и где можно получить 400 очков за победу (плюс промежуточные баллы).

Но Большунов, Непряева и Сорина приехали – для Александра это стало верным тактическим решением. Коньковый спринт на трассе-«сковороде» – не его сильная сторона: в личной гонке Саша абсолютно объяснимо уступил Федерико Пеллегрино (как раз королю конькового спринта), британцу Эндрю Янгу и Глебу Ретивых (вот с ними вполне можно было разобраться). Большунову достались 50 зачетных очков, преимущество над Йоханнесом Клебо в общем зачете увеличилось до 191 балла.

Александра с Глебом поставили и на командный спринт, где Большунов отлично сделал все, что требуется на нечетном этапе: раздергал пелотон и привез напарнику отрыв от Италии, где финишировал опаснейший Пеллегрино. Ретивых отбил атаки француза Шанава, а итальянцу все же не хватило дистанции. У России – вторая победа в сезоне, у Большунова – еще плюс 25 очков. В межсезонье FIS так кстати поменяла правила, решив назначать баллы в личный зачет и за командные дисциплины.

Глеб Ретивых и Александр Большунов Фото: Imago

Всего Саша увез из Дрездена 75 очков, отрыв от Клебо – 216. В отсутствии норвежцев Большунов будет главным и безоговорочным фаворитом «Тур де Ски», а примерно через полтора месяца – чемпионат мира, на старт которого Клебо все-таки выйдет, если не струсит окончательно. Норвежцы готовятся к турниру по бункерной системе (это не намек на нечестные методы, а способ подготовки к главному старту путем выборочного пропуска этапов Кубка мира) – нельзя исключать, что они вынесут Оберстдорф в одну калитку. В таком случае у Большунова будет хотя бы «БХГ» – а награда и призовые, как известно, не пахнут. Коронавирусный сезон может подбросить любые неожиданности, поэтому важно устроить задел в общем зачете, когда это возможно.

Женская сборная тоже проявила себя – но чуть хуже. В личном финале российских лыжниц не было: Татьяна Сорина упала, Наталья Непряева допустила тактическую ошибку на финише и получила жесткий нагоняй от Юрия Бородавко. «Наталья не прошла в финал, потому что выбрала безобразную тактику. Она должна понимать, что выступает не на первенстве водокачки или какого-то города, где можно на одной ноге проехать финишную прямую. Непряева способна на большее», – бушевал тренер.

Финиш Натальи Непряевой Фото: Imago

Финал командника Непряева и Ступак начали не за здравие – упали на одной из первых передач эстафеты. Повезло, что лидеры гонки не натянули – удалось догнать. Потом Ступак блестяще провела заключительные нечетные этапы и привезла Непряевой единоличное преимущество, но Наталье не удалось сделать то, что получилось у Ретивых. Она не удержала отрыв и уступила на финише швейцарке. Но выводы сделала.

Ступак устроила фору для Непряевой, но та отдала золото в финишном створе

«На самом деле нам очень много предстоит работать над передачей эстафеты и командной тактикой. Мы очень много на этом потеряли: нелепое падение, непрофессиональное. Это действительно заставляет задуматься о том, что перед чемпионатом мира нам есть над чем поработать», – зрелый и взвешенный комментарий лыжницы «Матч ТВ» после финиша.

Лыжные гонки прощаются до 2021-го – «Тур де Ски» стартует 1 января. Так что встречаем Новый год, просыпаемся и включаем лыжи.

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