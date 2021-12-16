Лыжники переезжают из красивых заснеженных швейцарских гор Давоса в Восточную Германию, где состоится традиционный городской этап в Дрездене.

Дрезден будет полностью коньковым: в программе – спринтерские гонки и командники. Спринт свободным стилем пройдет на Олимпийских играх и у лыжников из России, казалось бы, еще один шанс заявить о себе, однако это не совсем так. Дело в том, что ведущие сборные, как правило, выставляют вторые составы. Мало кому интересно гоняться по плоскому маленькому кругу, впопыхах насыпанному средь зеленой травы.

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В общем зачете Александр Большунов уступает 209 баллов Йоханнесу Клебо и занимает третье место в общем зачете Кубка мира, проигрывая еще и Сергею Устюгову 48 баллов. Сергей вряд ли посетит Дрезден, в отличие от Александра, который будет добирать форму через старты, да и приблизиться к Клебо, пропускающему этап, в принципиальнейшем противостоянии последних лет, не упустит возможности.

Состав сборной России

Как и практически всегда, ФЛГР пока не назвала официальный состав на Дрезден – предположения делаются по интервью тренеров и публикациям команды. Так, один из наставников сборной России Юрий Бородавко рассказал, кто из лыжников его группы планирует выступить в Германии.

Наталья Непряева Фото: Getty Images

«Окончательное решение по составу на этап Кубка мира в Дрездене будет принято чуть позже. Но, скорее всего, будут заявлены Александр Большунов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и Анна Грухвина», – заявил он.

Еще один коуч Сергей Турышев добавил, что выступить собираются Глеб Ретивых и Христина Мацокина.

Расписание трансляций на Eurosport

18 декабря (суббота)

Спринт, конек, квалификация – 11:00 мск (Eurosport Player)

Спринт, конек, забеги на выбывание – 13:30 мск (Eurosport 2)

19 декабря (воскресенье)

Командный спринт, полуфиналы – 12:00 мск (Eurosport Player)

Командный спринт, финалы – 14:00 мск (Eurosport 2)

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