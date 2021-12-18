Норвежский лыжник Ховард Таугбёл выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим – француз Лука Шанава.

Глеб Ретивых остался шестым – помимо призеров, он не смог опередить норвежецев Эвена Нуртуга и Синдре Скара. Александр Терентьев завершил борьбу в полуфинале, Александр Большунов выбыл в квалификации, остановившись на самом обидном 31-м месте. Также пролог не преодолели Денис Филимонов и Федор Назаров.

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Победительницей среди женщин стала шведка Майя Дальквист – она выиграла четвертый спринт в сезоне из четырех. Второй стала ее соотечественница Йонна Сундлинг, которая вернулась на Кубок мира после травмы на предсезонных соревнованиях в Елливаре. Третьей стала словенка Анамария Лампич.

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Лучшая из российских спортсменок, Христина Мацокина, выбыла на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Анастасия Фалеева и Анна Грухвина не прошли квалификацию.

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