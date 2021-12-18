Норвежский лыжник Ховард Таугбёл выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим – француз Лука Шанава.
Глеб Ретивых остался шестым – помимо призеров, он не смог опередить норвежецев Эвена Нуртуга и Синдре Скара. Александр Терентьев завершил борьбу в полуфинале, Александр Большунов выбыл в квалификации, остановившись на самом обидном 31-м месте. Также пролог не преодолели Денис Филимонов и Федор Назаров.
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Победительницей среди женщин стала шведка Майя Дальквист – она выиграла четвертый спринт в сезоне из четырех. Второй стала ее соотечественница Йонна Сундлинг, которая вернулась на Кубок мира после травмы на предсезонных соревнованиях в Елливаре. Третьей стала словенка Анамария Лампич.
Дрезден
Без снега и зрителей. Все об этапе Кубка мира в Дрездене
Лучшая из российских спортсменок, Христина Мацокина, выбыла на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Анастасия Фалеева и Анна Грухвина не прошли квалификацию.
Большунов проваливает старт сезона. Он больше не лидер сборной?
Сергей Устюгов не выступает в Дрездене, но норвежцы впечатлились его выступлениями в Давосе. «Опасный человек на Олимпиаде», – пишут журналисты.
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Большунов провалил старт сезона. Он больше не лидер сборной
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Йохауг взяла Давос и объявила о паузе в выступлениях до ОИ
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