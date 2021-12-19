19 декабря на этапе Кубка мира в Дрездене состоялись командные спринты свободным стилем.
Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых финишировали третьими в финале. Они уступили только двум норвежским дуэтам. Выиграли Томас Ларсен и Эвен Нортуг, вторые – Синдре Скар и Ховард Таугбел. Вторая команда из России – Денис Филимонов и Федор Назаров – не прошла в финал.
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У лыжниц в аналогичной гонке победил первый дуэт из Швеции в составе Йонны Сундлинг и Майи Дальквист. Они опередили на финише американок Джессику Диггтинс и Джулию Керн, ставших вторыми, и словенок Еву Уревц и Анамарию Лампич, замкнувших тройку.
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Первая команда из России – Христина Мацокина и Наталья Непряева – остановилась на пятом месте, второй дуэт – Анна Грухвина и Анастасия Фалеева – не пробился в финал.
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