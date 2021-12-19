19 декабря на этапе Кубка мира в Дрездене состоялись командные спринты свободным стилем.

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых финишировали третьими в финале. Они уступили только двум норвежским дуэтам. Выиграли Томас Ларсен и Эвен Нортуг, вторые – Синдре Скар и Ховард Таугбел. Вторая команда из России – Денис Филимонов и Федор Назаров – не прошла в финал.

Ad

У лыжниц в аналогичной гонке победил первый дуэт из Швеции в составе Йонны Сундлинг и Майи Дальквист. Они опередили на финише американок Джессику Диггтинс и Джулию Керн, ставших вторыми, и словенок Еву Уревц и Анамарию Лампич, замкнувших тройку.

Дрезден Без снега и зрителей. Все об этапе Кубка мира в Дрездене 16/12/2021 В 19:03

Первая команда из России – Христина Мацокина и Наталья Непряева – остановилась на пятом месте, второй дуэт – Анна Грухвина и Анастасия Фалеева – не пробился в финал.

В женской сборной России по лыжным гонкам недолюбливают Веронику Степанову? Болельщики заметили неладное

Лыжные гонки «Сама должна понимать». Русские лыжницы недолюбливают Степанову? 09/12/2021 В 10:55