Онлайн 15 км свободным стилем - Мужчины Фалун - 9 февраля 2020
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Йоханнес Клебо пропускает гонки в Фалуне из-за травмы и практически сдался в Кубке мира. Александру Большунову нужно только сильно пройти шведский этап, чтобы еще сильнее упрочить лидерство в тотале. Из-за проблем со снегом разделку на 30 км заменили масс-стартом на 15 км, но от этого лыжные гонки станут только интереснее.
Йоханнес Клебо пропускает гонки в Фалуне из-за травмы и практически сдался в Кубке мира. Александру Большунову нужно только сильно пройти шведский этап, чтобы еще сильнее упрочить лидерство в тотале. Из-за проблем со снегом разделку на 30 км заменили масс-стартом на 15 км, но от этого лыжные гонки станут только интереснее.