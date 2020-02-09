09.02.20 - 12:00
Фалун
15 км свободным стилем - Мужчины • Финал
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15 км свободным стилем - Мужчины
Фалун - 9 февраля 2020

    
30
Данил Тармасинов
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Йоханнес Клебо пропускает гонки в Фалуне из-за травмы и практически сдался в Кубке мира. Александру Большунову нужно только сильно пройти шведский этап, чтобы еще сильнее упрочить лидерство в тотале. Из-за проблем со снегом разделку на 30 км заменили масс-стартом на 15 км, но от этого лыжные гонки станут только интереснее.

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