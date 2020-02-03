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Клебо сломал палец и не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне
Насчет многодневки «Ски Тур» тоже нет уверенности.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за травмы пальца руки.
«К сожалению, я попал в аварию и сломал палец. Я не побегу в Фалуне в эти выходные, но очень надеюсь быть готовым к «Ски Туру», – написал 23-летний Клебо.
- Йоханнес – основной соперник Александра Большунова за победу в общем зачете Кубка мира. Он идет вторым и проигрывает русскому лыжнику 235 очков.
- Этап Кубка мира в Фалуне состоится 7-8 февраля.
- 15 февраля стартует многодневка «Ски Тур», победитель которой получит 300 очков.
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