Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за травмы пальца руки.

«К сожалению, я попал в аварию и сломал палец. Я не побегу в Фалуне в эти выходные, но очень надеюсь быть готовым к «Ски Туру», – написал 23-летний Клебо.

Йоханнес – основной соперник Александра Большунова за победу в общем зачете Кубка мира. Он идет вторым и проигрывает русскому лыжнику 235 очков.

Этап Кубка мира в Фалуне состоится 7-8 февраля.

15 февраля стартует многодневка «Ски Тур», победитель которой получит 300 очков.

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