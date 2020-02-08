Этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) начался классическим спринтом среди женщин, Наталья Непряева принесла сборной России очередной подиум.

Победительницей стала шведская лыжница Линн Сван, которая в плотной финишной борьбе опередила Непряеву и соотечественницу Йонну Сундлинг. В финале бежали семь спортсменок вместо шести, так как Астрид Якобсен и Софи Колдуэлл показали одинаковое время.

Также квалификацию прошла Ольга Кучерук – она выбыла в четвертьфинале.

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