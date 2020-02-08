Getty Images
Непряева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
За призы развернулась жаркая борьба между Натальей и двумя шведками.
Этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) начался классическим спринтом среди женщин, Наталья Непряева принесла сборной России очередной подиум.
Победительницей стала шведская лыжница Линн Сван, которая в плотной финишной борьбе опередила Непряеву и соотечественницу Йонну Сундлинг. В финале бежали семь спортсменок вместо шести, так как Астрид Якобсен и Софи Колдуэлл показали одинаковое время.
- Также квалификацию прошла Ольга Кучерук – она выбыла в четвертьфинале.
- 9 февраля лыжницы пробегут в Фалуне 10-километровый масс-старт свободным стилем.
Западные лыжники против сложной трассы ЧМ-2021. Но это и скрытый бунт против России
Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь