На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) лыжники пробежали спринтерскую гонку классическим стилем.

Лучшим стал норвежец Пол Голберг, второе место занял его соотечественник Эрик Валнес, третьим финишировал лидер общего зачета из России Александр Большунов, который провел весь забег лидером, но уступил в концовке.

Андрей Краснов выбыл в полуфинале, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Сергей Устюгов – на более ранней стадии.

В гонке из-за травмы не участвовал Йоханнес Клебо – главный конкурент Большунова в борьбе за общий зачет Кубка мира.

Этап завершится 9 февраля масс-стартами на 10/15 км коньком.

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