Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал победу в классическом спринте на этапе Кубка мира в Фалуне, где Александр Большунов занял третье место.

«Получилось хорошо. У меня был тяжелый полуфинал, и я ожидал тяжелого финала. Но тактически все оказалось довольно легко. Нужно было просто следовать за Большуновым», – сказал 29-летний Голберг на пресс-конференции после гонки. Его слова приводит VG.

В финальном забеге Большунов с первых метров задал очень быстрый темп, но соперники всякий раз закрывали небольшие просветы. В конце круга норвежцы настигли лидера общего зачета и вырвали два первых места.

В прошлом сезоне норвежцы жестко критиковали сборную России за неудачную тактику.

Большунов увеличил лидерство в общем зачете Кубка мира до 295 очков. Его основной соперник, Йоханнес Клебо, пропускает этап в Фалуне из-за травмы.

8 февраля лыжники пробегут коньковый масс-старт на 15 км. Eurosport проведет текстовую трансляцию гонки.

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