Большунов выиграл масс-старт на 15 км, Якимушкин – третий

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с общего старта на 15 километров на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Он показал время 33:10.3.

На финише 23-летний спортсмен опередил норвежца Сьюра Рёте, который отстал на 0.8 секунды. Третий – Иван Якимушкин, чье отставание от лидера составило 9,7 секунд. Четвертым финишировал Андрей Мельниченко.

Главный соперник Александра в общем зачете – норвежец Йоханнес Клебо – пропускает фалунский этап из-за травмы пальца.

Изначально в Фалуне была запланировала гонка с интервального старта на 30 километров, но из-за проблем со снегом ее заменили на масс-старт с дистанцией вдвое короче.

15 февраля в шведском Эстерсунде стартует лыжная многодневка Ski Tour. Она продлится до 22 февраля.

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