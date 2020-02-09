Александр Большунов ехал на этап Кубка мира в Фалуне почти в статусе досрочного победителя общего зачета. Главный конкурент, норвежец Йоханнес Клебо, получил глупейший перелом пальца – он ударил по груше на боксерском игровом автомате и не рассчитал силы. Йоханнес пропустил две важнейшие кубковые гонки и, возможно, не выйдет на старт многодневки через неделю.

Травма Йоханнеса – не проблема Большунова. Элитный спорт – это не только гонки и физическая сила, но и работа над собой по избежанию подобных нелепостей. Клебо признал, что «Большой хрустальный глобус» уедет в Россию, и поздравил Александра, демонстрируя зафиксированную руку. В прошлом году, перед чемпионатом мира, он тоже бил по груше, на которую наклеили фото Большунова.

В отсутствии Клебо остальные норвежцы должны были минимизировать его потери и по возможности отобрать максимум очков у Большунова. В спринте это представлялось реальным – в сезоне-2019/20 эта дисцплина у Александра немного просела по сравнению с прошлым годом. Но спринт стоял в программе этапа первым, Большунова не вымотала прошедшая накануне дистанционная гонка, и он уверенно докатил до финала. В главном забеге он проиграл только профильным норвежским спринтерам Полу Голбергу и Эрику Валнесу – и взял 60 очков из 100 возможных.

На следующий день лыжники бежали коньковый масс-старт на 15 километров, который изначально планировался 30-километровой гонкой с интервальным стартом. Если бы снега для длинной разделки нападало достаточно, норвежцы не предприняли бы против Большунова ничего, но организаторы наскребли снега лишь на небольшой 2,5-километровый круг, по которому и прошла гонка.

Александр Большунов в ФалунеGetty Images

Норвегия целенаправленно готовилась к работе по устранению лидера Кубка мира. Перед стартом Сьюр Рёте отказался говорить о тактике, чтобы не выдать русским секреты. «Они постоянно смотрят NRK», – отметил лыжник, который полностью прав. Мартин Йонсруд Сундбю оказался более простодушным и рассказал, что один из его товарищей по команде отправится в отрыв.

Отрывы действительно были – примерно на пять секунд уходил Ханс Кристер Холунн, позже сбегал Симен Хегстад Крюгер. Большунов лично ликвидировал абсолютно все, и даже падение не выбило его из ритма: по лыже Александра неаккуратно проехал Рёте. Это вряд ли было специально, но всегда приятно уронить главного конкурента даже нечаянно, а вот выбираться после такого – не очень.

На финишной прямой Большунов и Рёте остались один на один, а Крюгер упал на опасном вираже и выбыл из борьбы за тройку. Норвежские лыжи ехали на выкате лучше, но Александр использовал преимущество в росте и габаритах, чтобы оставить Рёте на втором месте. В прошлом сезоне он проиграл ему финиш скиатлона на чемпионате мира и посвятил межсезонье апгрейду собственных сил. Третьим на финиш заехал Иван Якимушкин.

Видео - Феноменальный спурт Большунова на финише, принесший ему очередную победу 01:36

«Тактически он стал лучше, – грустно заключил эксперт NRK Тургейр Бьорн. – В прошлом сезоне русские очень много теряли из-за неправильной тактики. Но поработали над этим, и теперь Большунов делает все, что захочет».

«Гонка была сложной, потому что сборная Норвегии сегодня постоянно пускала зайцев. Мне приходилось работать за ними, закрывать просветы и забирать максимум на бонусных отсечках, а потом натянуть последний круг и на финише обогнать», – сказал Большунов в интервью после финиша. Он взял не только 100 очков за победу, но и максимальные 30 на двух бонусных отсечках по ходу дистанции.

Отрыв в общем зачете Кубка мира – космические 425 очков. Впереди – многодневка на скандинавских трассах, где будут гонки на 30 и 38 километров. Норвежские тренеры обязательно внесут фамилию Клебо в заявку, но о его участии не будет известно до последнего.

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