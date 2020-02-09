Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку с общего старта на 10 км свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Она преодолела дистанцию за 25 минут 4,1 секунды.

Второй стала шведка Эбба Андерсон. Она уступила Йохауг 6,5 секунды. Третьей к финишу пришла еще одна представительница Норвегии – Хейди Венг (+23,8).

Россиянка Наталья Непряева пришла к финишу шестой, проиграв лидеру 44,8 секунды.

Йохауг – олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, десятикратная чемпионка мира.

Непряева – бронзовый призер Олимпийских игр-2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призер ЧМ-2019 в скиатлоне и эстафете.

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