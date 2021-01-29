Российский лыжник Александр Большунов взял реванш у норвежцев за двойное поражение в Лахти, выиграв 15-километровую разделку коньком на этапе Кубка мира в Фалуне.

Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, который боролся с Большуновым до последних метров. Его отставание – 1,4 секунды. Третье место занял еще один представитель Норвегии, Сьюр Рёте. Он проиграл победителю 23,9 секунды. Пятым финишировал Иван Якимушкин.

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Вернувшийся на Кубок мира Йоханнес Клебо занял седьмое место с минутным отставанием. Норвежец стартовал в минуте перед Большуновым, и Александр догнал его по ходу дистанции.

Топ-10 замкнул Денис Спицов, следом финишировали Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин. Артем Мальцев стал 16-м, Андрей Ларьков – 21-м

Разделка в Фалуне – первая международная гонка Клебо с конца ноября.

В 15:00 коньковую разделку на 10 километров пробегут женщины.

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