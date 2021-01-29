Звезда российских и мировых лыж Александр Большунов наконец-то выиграл в присутствии почти всех сильнейших норвежцев – не было только Эмиля Иверсена. Большунов взял 15-километровую коньковую разделку в Фалуне и продемонстрировал, что справился со стрессом, который получил в лахтинской эстафете в том числе по своей вине.

Победа в Фалуне важна со всех точек зрения. Во-первых, Саша показал, что инцидент и разбирательства финской полиции не повлияли на его физические и психологические кондиции. Он вышел на гонку на отлично подготовленных лыжах и предстал невозмутимым доминатором, которым его привыкли видеть. Во-вторых, это первая победа Большунова при норвежцах. Многодневку в Руке он уступил Йоханнесу Клебо, а потом Норвегии не было – ни в Давосе, ни в Дрездене, ни на «Тур де Ски».

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В Швецию норвежцы приехали всем сквадом, кроме острого на язык Эмиля Иверсена. Бежали Ханс Кристер Холунд, с которым Большунов столкнулся в лахтинском скиатлоне, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер. Приехал даже Йоханнес Клебо – это его камбэк на Кубок мира впервые с конца ноября.

Самый сладкий момент гонки оказался связан с Йоханнесом. Он стартовал под 39-м номером, Большунов – под 41-м, в минуте позади. Александр вваливал так, что к отсечке в 12,8 километра догнал принципиального соперника по дистанции и, долго не думая, встал первым. Это были наглядные секунды унижения для Клебо, который так и финишировал за спиной Большунова, зная, что проигрывает ему минуту.

Большунов лихо обошел Клебо – он уступал норвежцу минуту

«Мне велели не напрягаться, – в комментарии для NRK Йоханнес лукавил и сохранял хорошую мину. – Пришлось встать за ним сзади и просто продержаться. У меня все нормально, это лучшее, что я когда-либо делал на дистанции».

Но Клебо был для Большунова скорее приятным дополнением – главная дуэль шла с Крюгером, который стартовал в конце протокола и знал время соперника. Лыжники выбрали разную раскладку: на одних отсечках норвежец отыгрывал, на следующих – уступал. Гонка напоминала американские горки: на 11,3 Крюгер летел 10,5 секунды, и казалось, что гонка закончена в пользу Большунова. Потом он прибавил и имел всего 4 секунды отставания, за 900 метров до финиша осталось 0,7. Но Александр прошел финишную прямую гораздо сильнее. Лыжников разделили 1,4 секунды – это была настоящая борьба.

Крюгер, Большунов, Рёте Фото: Imago

«Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Поэтому, ребята, делайте больше, а я буду становиться сильнее и доказывать своими результатами. Выходил с мыслями бежать и показывать достойный результат. Сегодня самые холодные условия за три года, что я участвую в Кубке мира, самый холодный день. Но погода и трасса стабильны, единственное – немного испортились спуски, на последних кругах чувствовалось, что очень опасно поворачивать. Спасибо всем, кто поддерживает и кто не поддерживает. Всем спасибо!» – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ» после финиша.

Это важные и взрослые слова – примерно такого ждали болельщики сразу после злополучной эстафеты. Но лучше понять поздно, чем никогда. Понять, что доказывать превосходство нужно исключительно на лыжне. Сегодня Александр ответил критикам и показал, что произошедшее в Лахти было неприятной случайностью.

В субботу, 30 января, мужчины пробегут 15-километровый масс-старт классикой – Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.

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