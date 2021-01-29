Американская лыжница Джесси Диггинс выиграла 10-километровую разделку коньком на этапе Кубка мира в Фалуне.

Второй стала норвежка Тереза Йохауг, которая финишировала с отставанием в 2,2 секунды. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон. Она проиграла Диггинс 14,6 секунд.

Фалун Большунов выиграл разделку в Фалуне, Клебо – 7-й 32 МИНУТЫ НАЗАД

Из россиянок лучшей стала Юлия Ступак, которая заняла 11-е место с отставанием от лидера в 1 минуту и 10,5 секунд.

Наталья Непряева сошла с гонки, так как упала и получила повреждение. Пока неизвестно, насколько тяжелая травма у российской спортсменки.

Ранее российский лыжник Александр Большунов взял реванш у норвежцев за двойное поражение в Лахти, выиграв 15-километровую разделку среди мужчин.

Вернувшийся на Кубок мира Йоханнес Клебо занял седьмое место с минутным отставанием.

Лыжные гонки Большунов лихо обошел Клебо – он уступал норвежцу минуту ЧЕРЕЗ ЧАС