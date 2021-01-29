Российская лыжница Наталья Непряева сломала руку во время гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Медобследование показало перелом двух костей в кисти, девушке сделают операцию в Москве. По словам тренера спортсменки Юрия Бородавко, пока неизвестно, сможет ли она выступить на ЧМ.

«Надо посмотреть, как пройдут операция и восстановление, и потом уже решим насчет чемпионата мира. Сейчас главное – здоровье спортсменки, чтобы все срослось идеально, полумеры нам не нужны. Завтра Наталья полетит домой, там как раз есть прямой рейс. Постараемся ее отправить», – приводит слова Бородавко ТАСС.