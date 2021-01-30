Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 15 километров на этапе Кубка мира в Фалуне.
Большунов финишировал первым, второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал Пол Голберг. На втором круге Александр попал в завал, но отыграл отставание и быстро вернулся в гонку. За километр до финиша он предпринял ускорение, и темп выдержал только Голберг. Клебо спуртовал из глубины пелотона. В спурте Большунов оказался сильнее обоих норвежцев.
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Седьмое место занял Сергей Устюгов, восьмым стал Илья Семиков, девятый – Иван Якимушкин.
- В 16:55 по московскому времени 10-километровый масс-старт классикой пробегут женщины.
- 31 января этап в Фалуне завершится классическим спринтом.
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