Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 15 километров на этапе Кубка мира в Фалуне.

Большунов финишировал первым, второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал Пол Голберг. На втором круге Александр попал в завал, но отыграл отставание и быстро вернулся в гонку. За километр до финиша он предпринял ускорение, и темп выдержал только Голберг. Клебо спуртовал из глубины пелотона. В спурте Большунов оказался сильнее обоих норвежцев.