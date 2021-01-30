Шведская лыжница Линн Сван выиграла классический масс-старт на 10 километров на этапе Кубка мира в Фалуне.

Сван финишировала с результатом 25 минут и 57,1 секунды. Второе место заняла российская лыжница Юлия Ступак (+0,4), на третьей строчке оказалась норвежка Тереза Йохауг (+0,9).

Фалун Большунов ювелирно вырезал финиш у Клебо и Голберга ЧЕРЕЗ ЧАС

В десятке финишировала еще одна лыжница из России: Яна Кирпиченко стала пятой (+1,5).

Ранее Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 15 километров.

31 января этап в Фалуне завершится классическим спринтом.

Фалун Большунов выиграл масс-старт в Фалуне МИНУТУ НАЗАД