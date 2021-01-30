Шведская лыжница Линн Сван выиграла классический масс-старт на 10 километров на этапе Кубка мира в Фалуне.
Сван финишировала с результатом 25 минут и 57,1 секунды. Второе место заняла российская лыжница Юлия Ступак (+0,4), на третьей строчке оказалась норвежка Тереза Йохауг (+0,9).
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В десятке финишировала еще одна лыжница из России: Яна Кирпиченко стала пятой (+1,5).
- Ранее Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 15 километров.
- 31 января этап в Фалуне завершится классическим спринтом.
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