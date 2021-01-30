Трассы на этапе Кубка мира в Фалуне вырубают одного лыжника за другим: завалы и одиночные падения на скользкой лыжне – обычное дело после четырех дистанционных гонок. В разделке Россия потеряла Наталью Непряеву, которая получила перелом кисти, а в масс-старте едва не пострадали Александр Большунов и Илья Порошкин. Хуже пришлось британцу Эндрю Янгу.

Но сперва о хорошем. После лахтинского скандала в Фалуне Большунов прокачал абсолютно новый уровень терминаторства. В пятницу он лихо накинул минуту Йоханнесу Клебо, в субботу вынес гонку после падения. Завал произошел на втором круге, и сперва на трансляции было мало что понятно, но в куче-мале из лыж и палок промелькнул желтый биб Александра. Кто-то из его товарищей по падению проломил борт – это выглядело очень опасно.

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Падение Большунова в середине масс-старта, едва не стоившее ему победы

К счастью, Большунов вскочил и рванулся обратно в гонку. Экипировка уцелела, и с сороковых мест Саша прибыл на следующую отсечку 26-м, а отставание не казалось устрашающим – всего пять секунд с лишним. Большунов прошил пелотон справа по бровке, где нет лыжни, и снова невозмутимо встал на первое место.

На последнем километре Александр сделал решающее ускорение и убежал к финишу с норвежцем Полом Голбергом – остальные или не смогли, или прозевали рывок. Из глубины рванул спохватившийся Йоханнес Клебо и потрясающе отработал заключительные метры, но этого хватило только для победы над Голбергом.

Большунов ювелирно вырезал финиш у Клебо и Голберга

«Выглядело все очень страшно. Реально, мне очень повезло, что в меня никто не врезался и палки не сломал – я встал и продолжил гонку. Был в конце группы, но это было сложно опять переместиться вперед. Человек сорок точно надо было обогнать, и у меня это получилось.

Передо мной ехали Эндрю Масгрейв и Илья Порошкин, они зацепились – в общем, падают передо мной, мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись уже за их, и там без вариантов. Была другая тактика перед гонкой, но из-за падения не сработала», – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Видимо, Александр перепутал британцев – падал не Масгрейв, а его тезка Эндрю Янг. Пробив щит, он серьезно травмировал ногу и покинул стадион на скорой помощи. По информации NRK, спортсмен сломал бедренную кость. «Янг в больнице. Не знаю точно, как у него дела, но он сошел с трассы, получив травму ноги», – рассказал тренер сборной Британии Ханс Кристиан Стадхейм.

Масс-старт в Фалуне Фото: Imago

Опасные трассы в Фалуне появились не впервые, и это большой вопрос к шведским организаторам. В 2013-м лыжники во главе с Юстиной Ковальчик уже устраивали бунт – и тогда опасный спуск к старту этапа все-таки срезали. Правда, за счет решающей части сложного подъема.

В женском масс-старте спустя полтора часа спуск выбил из борьбы за призы Эббу Андерссон – но победа все равно ушла в Швецию. Тереза Йохауг, желая расквитаться с Джессикой Диггинс за поражение в разделке, с первых же метров в своем стиле пошла вперед, но на спуске ее накатил пелотон: лыжи шведок, русских и остальных работали намного лучше. Примерно на экваторе гонки стало казаться, что нужно заряжать квартиру на победу Линн Сван – лучшего на данный момент спринтера. Тереза снова отъехала на подъеме, преследовательницы снова подъехали на спуске – и догадки только подтвердились.

Сван встала первой и уверенно доехала до очередной дистанционной победы, но самое интересное разворачивалось за ее спиной. Йохауг в очередной раз подтвердила полную несостоятельность на финише – фееричный спринтерский рывок Юлии Ступак лишил ее и второго места. Пятой заехала Яна Кирпиченко, и это ее лучший результат на Кубке мира. Сборной России нужно молиться на восстановление Татьяны Сориной и Натальи Непряевой к эстафете чемпионата мира – и тогда девчонки будут способны на многое.

Женский финиш растопил снега, а Сван и Ступак обошли Йохауг

«Я все-таки в недавнем прошлом еще спринтер неплохой, – прокомментировала Ступак второе место в эфире «Матч ТВ». – Надеюсь, что в настоящем тоже. Но над спусками надо поработать еще. Я знала, что точно буду в тройке, это сто процентов. Будь подлиннее прямая, можно было бы еще побороться».

В четырех гонках у Норвегии нет ни одной победы: две ушли Большунову, по одной разобрали Швеция и Америка. В воскресенье 31 января фалунский этап завершится спринтом, и надежда у норвежцев есть только на Клебо и Вальнеса в мужской части. У женщин можно снова заряжать на победу Сван. И что же теперь скажет с четвертого места Эмиль Иверсен, после Лахти насмешливо заявивший, что Норвегия, кхем, на всех мочится?

Фалун показал, что успехи Большунова и Ступак на «Тур де Ски» в отсутствии норвежцев не были случайными. Но значительная доля все же зависит от готовности лыж.

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