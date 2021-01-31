Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов упал во время квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.
Падение помешало 24-летнему Большунову попасть в 30 лучших и выйти в четвертьфинальную стадию. Результат Александра – 46-е место и 11,64 секунды отставания от лидера, норвежца Эрика Вальнеса.
Фалун
Большунов заткнул Иверсена. С падением поверг Норвегию
Пролог успешно преодолели Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Денис Филимонов. В женской гонке в топ-30 попала только Христина Мацокина, Юлия Ступак после подиума в масс-старте осталась 42-й.
- Большунов выиграл две предыдущие гонки в Фалуне – коньковую разделку и классический масс-старт.
- В масс-старте Александр также попал в завал, но вернулся в лидирующую группу.
Фалун
Женский финиш растопил снега, а Сван и Ступак обошли Йохауг
Фалун
Падение Большунова в середине масс-старта, едва не стоившее ему победы