Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов упал во время квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.

Падение помешало 24-летнему Большунову попасть в 30 лучших и выйти в четвертьфинальную стадию. Результат Александра – 46-е место и 11,64 секунды отставания от лидера, норвежца Эрика Вальнеса.

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Пролог успешно преодолели Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Денис Филимонов. В женской гонке в топ-30 попала только Христина Мацокина, Юлия Ступак после подиума в масс-старте осталась 42-й.

Большунов выиграл две предыдущие гонки в Фалуне – коньковую разделку и классический масс-старт.

В масс-старте Александр также попал в завал, но вернулся в лидирующую группу.

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