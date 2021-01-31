Сергей Устюгов финишировал четвертым в спринте классическим стилем. Он был единственным участником финала из России. Победил норвежец Йоханнес Клэбо, Оскар Свенссон из Швеции финишировал вторым. Ховард Солос Таугбел опередил Устюгова в разножке.

Глеб Ретивых и Александр Терентьев не пробились в финал по итогам полуфинальных забегов, Денис Филимонов вылетел в 1/4. Иван Якимушкин и Александр Большунов не прошли квалификацию – лидер Кубка мира упал на одном из спусков. Денис Спицов – дисквалифицирован.

Фалун Падение Большунова, из-за которого он провалил квал спринта ЧЕРЕЗ 27 МИНУТ

Александр Большунов Фото: Imago

В соревнованиях девушек победила шведка Линн Сван, третьей стала ее соотечественница Йонна Сундлинг. Между скандинавками вклинилась Анамария Лампич.

Лучшей среди россиянок стала Христина Мацокина, которая выбыла на стадии четвертьфинала. Юлия Ступак, Наталья Мекрюкова, Яна Кирпиченко, Лилия Васильева, Алия Иксанова и Анастасия Фалеева не преодолели квалификацию.

Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, у женщин лидирует Джессика Диггинс из США.

Фалун Большунов упал в квалификации спринта и не вышел в 1/4 2 ЧАСА НАЗАД