В интернет попал фрагмент разговора между российскими лыжниками Сегреем Устюговым и Глебом Ретивых после полуфинала классического спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Да ты ****** [фигачил] так! Две десятых меня выбили», – сокрушался Ретивых. Видео можно посмотреть здесь – из-за нецензурной лексики мы не можем им поделиться.

Лыжные гонки Устюгов – о Большунове и Мяки: «У нас с Клебо было так, в шутку» ЧАС НАЗАД

Ретивых бежал в первом полуфинале и имел шансы попасть в финал лаки-лузером, но Устюгов во втором полуфинале задал более быстрый темп, что позволило квалифицироваться в финал норвежцу Ховарду Таугбёлу из его забега.

Гонку выиграл Йоханнес Клебо из Норвегии, Устюгов стал четвертым.

Победителем двух дистанционных гонок стал Александр Большунов.

Лыжные гонки «Он поступает так, как хочет». Устюгов – самый непокорный русский лыжник 18/01/2021 В 11:00