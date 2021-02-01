В интернет попал фрагмент разговора между российскими лыжниками Сегреем Устюговым и Глебом Ретивых после полуфинала классического спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Да ты ****** [фигачил] так! Две десятых меня выбили», – сокрушался Ретивых. Видео можно посмотреть здесь – из-за нецензурной лексики мы не можем им поделиться.

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Ретивых бежал в первом полуфинале и имел шансы попасть в финал лаки-лузером, но Устюгов во втором полуфинале задал более быстрый темп, что позволило квалифицироваться в финал норвежцу Ховарду Таугбёлу из его забега.

  • Гонку выиграл Йоханнес Клебо из Норвегии, Устюгов стал четвертым.
  • Победителем двух дистанционных гонок стал Александр Большунов.

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