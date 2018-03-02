Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира-2017/18 и будет целенаправленно готовиться к чемпионату России.

«Сергей болел, находится не в лучшей форме, и ехать в тот же Лахти в роли статиста смысла нет. Поэтому он принял решение пропустить оставшиеся этапы Кубка мира и целенаправленно готовиться к чемпионату России», – сказала «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В рамках Кубка мира остались старты в финском Лахти, норвежских Драммене и Осло, шведском Фалуне.

Чемпионат России пройдет в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля.

Устюгов никогда не попадался на допинге, но все равно не был приглашен МОК на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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