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Алексей Полторанин выиграл гонку на 15 километров, Александр Большунов – второй

Полторанин выиграл гонку на 15 километров, Большунов – второй
ТАСС

23 мин. назад

Третьим к финишу пришел финн Ийво Нисканен.

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Россиянин Александр Большунов завоевал серебро в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км на этапе Кубка мира, который проходит в финском Лахти.

Большунов преодолел дистанцию за 33 и 21 секунду. Золото завоевал Алексей Полторанин из Казахстана (33.11,9), третьим стал финн Ииво Нисканен (33.32,8).

  • В сезоне-2017/18 Большунов пять раз становился бронзовым призером этапов Кубка мира.
  • На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 21-летний спортсмен выиграл три серебряные и одну бронзовую медали.

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