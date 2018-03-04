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Алексей Полторанин выиграл гонку на 15 километров, Александр Большунов – второй
Третьим к финишу пришел финн Ийво Нисканен.
Россиянин Александр Большунов завоевал серебро в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км на этапе Кубка мира, который проходит в финском Лахти.
Большунов преодолел дистанцию за 33 и 21 секунду. Золото завоевал Алексей Полторанин из Казахстана (33.11,9), третьим стал финн Ииво Нисканен (33.32,8).
- В сезоне-2017/18 Большунов пять раз становился бронзовым призером этапов Кубка мира.
- На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 21-летний спортсмен выиграл три серебряные и одну бронзовую медали.
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