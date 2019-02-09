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Клебо выиграл золото в спринте свободным стилем, Ретивых занял последнее место в финале

Клебо выиграл золото в спринте свободным стилем, Ретивых занял последнее место в финале
Eurosport

1 час назад

Норвежским спортсменам не было равных на финском этапе.

Норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Вторым к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино, третьим – норвежец Финн Хоген Крог. Представитель России Глеб Ретивых занял шестую строчку.

Другие участники от России Артем Мальцев, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Андрей Собакарев не пробились даже в полуфинальные забеги.

  • Четвертое и пятое места также оккупировали норвежские спортсмены – Эйрик Брансдал и Эмиль Иверсен.
  • Ретивых находится в составе российской сборной с 2011 года. Глеб – мастер спорта РФ международного класса по лыжным гонкам.
  • Следующий этап КМ пройдет в итальянском Конье 16-17 февраля.

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