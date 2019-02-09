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Клебо выиграл золото в спринте свободным стилем, Ретивых занял последнее место в финале
Норвежским спортсменам не было равных на финском этапе.
Норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Вторым к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино, третьим – норвежец Финн Хоген Крог. Представитель России Глеб Ретивых занял шестую строчку.
Другие участники от России Артем Мальцев, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Андрей Собакарев не пробились даже в полуфинальные забеги.
- Четвертое и пятое места также оккупировали норвежские спортсмены – Эйрик Брансдал и Эмиль Иверсен.
- Ретивых находится в составе российской сборной с 2011 года. Глеб – мастер спорта РФ международного класса по лыжным гонкам.
- Следующий этап КМ пройдет в итальянском Конье 16-17 февраля.
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