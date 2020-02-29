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Йохауг победила в классической гонке на 10 км, Непряева – шестая
Неплохой результат для россиянки после болезни.
В финском Лахти прошла индивидуальная гонка на 10 км классикой. Победила норвежка Тереза Йохаунг, лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, у нее шестое место.
Йохаунг проехала дистанцию за 23 минуты 53,3 секунды. Второй результат у шведки Эббы Андерссон (+3,4), финская лыжница Криста Ляхтеенмяки приехала третьей (+11,8).
Непряева показала шестое время и проиграла лидеру 31,2 секунды.
Результаты остальных российских спортсменок: Алиса Жамбалова – 17-е (+1.20,7), Яна Кирпиченко – 20-е (+1.30,9), Лидия Дуркина – 26-е (+2.08,7), Анна Нечаевская – 30-е (+2.16,9), Анна Жеребятьева – 38-е (+2.44,3).
- Очередной этап Кубка мира в Лахти пройдет с 29 февраля по 1 марта.
- На первом и втором этапах «Ски Тура» Непряева заняла 10-е и 12-е места.
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