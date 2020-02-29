Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Лидер общего зачета преодолел дистанцию за 32:25.6, проиграв лишь хозяину трассы Иво Нисканену – +10.1. Третьим стал Ханс Кристер Холунд из Норвегии (+28.8).

Главный соперник Большунова за победу в Кубке мира Йоханнес Клебо закончил гонку восьмым (+54.7).

Другие представители России выступили следующим образом: Илья Семиков – четвертый (+38.8), Александр Бессметрных – девятый (+55.1), Иван Якимушкин – 10-й (+59.3), Алексей Червоткин – 11-й (+1:00.9), Андрей Собакарев – 15-й (+1:18.1), Евгений Белов – 19-й (+1:35.2).

Большунов закрепил лидерство в Кубке мира.

В воскресенье в Лахти пройдут женская и мужская эстафеты.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере