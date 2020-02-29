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Большунов проиграл Нисканену на 15 км классическим стилем, Клебо – восьмой
Первую половину дистанции доминировал русский лыжник, но финн здорово накатил на финиш.
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Лидер общего зачета преодолел дистанцию за 32:25.6, проиграв лишь хозяину трассы Иво Нисканену – +10.1. Третьим стал Ханс Кристер Холунд из Норвегии (+28.8).
Главный соперник Большунова за победу в Кубке мира Йоханнес Клебо закончил гонку восьмым (+54.7).
Другие представители России выступили следующим образом: Илья Семиков – четвертый (+38.8), Александр Бессметрных – девятый (+55.1), Иван Якимушкин – 10-й (+59.3), Алексей Червоткин – 11-й (+1:00.9), Андрей Собакарев – 15-й (+1:18.1), Евгений Белов – 19-й (+1:35.2).
- Большунов закрепил лидерство в Кубке мира.
- В воскресенье в Лахти пройдут женская и мужская эстафеты.