Лидер общего зачета «Ски Тура» Александр Большунов после неудачного пасьюта занял второе место на этапе Кубка мира в Лахти и прокомментировал гонку корреспонденту Eurosport.ru Валерии Кукалевой.

– Не совсем доволен гонкой. Второе место все-таки. Но рад, что после последней, гонки которая сложилась неудачно, снова могу сражаться и биться всерьез.

– А тот факт, вы что оторвались от Клебо в общем зачете?

– Я на это сейчас не обращаю внимания, пока рано говорить про отрыв.

– Как сегодня работали лыжи?

– Хорошо, но в конце стали немного хуже. С этим связываю проигрыш Иво.

– Возвращаясь к той злополучной гонке. У вас был вариант с ноу вакс?

– Был, но уже было поздно, так как лыжи ноу вакс еще не были приготовлены.

– Клебо стартовал в минуте, вы видели его спину. Думали о том, что можете догнать?

– Нет, мысли были только о Нисканене, так как он вел эту гонку, я с ним соперничал. Тактика была догнать Иво и работать с ним, но не вышло. Третий круг получился сложным, я ехал один.

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Большунов – четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года.

Александр – двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах.

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