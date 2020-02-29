Лыжник сборной России Александр Большунов выиграл малый Кубок мира в дистанционных гонках.

После добытой серебряной медали на этапе в финском Лахти Большунов набрал 1145 очков. У идущего на втором месте в зачете малого КМ норвежца Сьюра Рёте 776 очков.

В сезоне-2019/20 осталось всего три дистанционных гонки – марафон в Осло, коньковый масс-старт и классический пасьют в канадском Кэнморе. Таким образом, Рёте уже никак не догонит Большунова по очкам в малом Кубке мира.

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В общем зачете Кубка мира Большунов также идет на первом месте и за три этапа до конца опережает Йоханнеса Клебо на 465 очков.

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