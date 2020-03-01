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России не хватило 0.1 секунды до бронзы в женской эстафете
Невероятно обидно.
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету 4х5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг, Тереза Йохауг и Хайди Венг финишировали с результатом 50:04.8 минуты.
Серебро – у первой сборной Финляндии, которая уступила лидеру 30.3 секунды. Бронзовую медаль завоевала Швеция, проигравшая норвежкам 1:55.2 минуты.
Первая сборная России в составе Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко осталась четвертой и отдала шведкам в финишной разборке всего лишь 0.1 секунды.
- Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Голован) заняла седьмое место, отставание составило 3:37.1 минуты.
- Мужская эстафета на этапе Кубка мира в финском Лахти стартовала сегодня, 1 марта, в 13:30 мск.
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