Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету 4х5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг, Тереза Йохауг и Хайди Венг финишировали с результатом 50:04.8 минуты.

Серебро – у первой сборной Финляндии, которая уступила лидеру 30.3 секунды. Бронзовую медаль завоевала Швеция, проигравшая норвежкам 1:55.2 минуты.

Первая сборная России в составе Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко осталась четвертой и отдала шведкам в финишной разборке всего лишь 0.1 секунды.

Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Голован) заняла седьмое место, отставание составило 3:37.1 минуты.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в финском Лахти стартовала сегодня, 1 марта, в 13:30 мск.

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