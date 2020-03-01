Первая сборная России стала третьей в мужской эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти. За команду выступали Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

Победила Норвегия – за нее выступали Голберг, Холунд, Рёте и Клебо. Скандинавы преодолели 30-километровую дистанцию за 1:09:53.0. Второй стала Швейцария (Кли, Колонья, Рюш, Фюргер), проигравшая победителю 1.2 секунды. Россия уступила Норвегии 1.7.

Вторая сборная России (Собакарев, Червоткин, Якимушкин, Мальцев) стала пятой – +15.2.

Лидер Кубка мира Александр Большунов пропустил гонку из-за усталости.

Следующий этап КМ пройдет в норвежских Драммене и Коннеруде 4 марта.

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