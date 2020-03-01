Россия не проводила международные лыжные соревнования уже пять лет: в 2015-м этап Кубка мира в последний раз состоялся в Рыбинске. Потом из-за доклада Макларена отменили финал в Тюмени, а теперь ВАДА забанило все крупные старты во всех видах. Любимым этапом для российских болельщиков стал финский Лахти – чуть больше двух часов на автомобиле от пограничного пункта в Брусничном и прямой поезд от Санкт-Петербурга.

Лахти – уютный и компактный этап: при наличии соответствующих билетов (или аккредитации) можно за одну гонку поддержать любимых спортсменов на трассе и успеть на трибуны к финишу. Неподалеку от сувенирных лавок – вакс-грузовики сильнейших сборных: огромный раздвижной норвежский, чуть поменьше – российский и шведский. Австрийские и швейцарские смазчики орудуют в совсем маленьких грузовичках, а команды-карлики по лыжным меркам ютятся в крошечных вакс-кабинах.

Российских болельщиков в Лахти много: флаги видны и на стадионе, и на дистанции. Но никому не перекричать финскую поддержку: хозяева буквально взрываются восторгом, когда видят Иво Нисканена или Кристу Пармакоски. Нисканен еще и выиграл классическую разделку, оставив на втором месте Александра Большунова. Саша вышел к журналистам с кислым лицом и сказал, что недоволен гонкой – даже увеличившийся отрыв от Йоханнеса Клебо в общем зачете его не обрадовал. «Я занял второе место, разве не заметили?» – иронично переспросил он в ответ на просьбу оценить выступление.

На следующий день Большунов не вошел в состав эстафеты: он сосредоточился на борьбе за Кубок мира, и уже в среду, 4 марта, ему предстоит очередная схватка с Клебо на спринтерском этапе в Коннеруде. В субботу окрестности были почти зелеными – только на трассе лежал настрелянный пушками снег. Ночью нападал настоящий и только усилился к старту мужской эстафеты, но тронхеймского кошмара не повторилось – обе российские команды боролись за медали и уступили только в конце. Номинально первая четверка стала третьей, вторая – пятой.

Снег все-таки помешал, но в другом смысле. Основная задача любой дистанционной гонки на 15 км и короче – сбросить Клебо раньше финиша, но из-за пурги сделать это не получалось. В спурте Андрей Мельниченко проиграл не только Йоханнесу, но и Роману Фургеру – швейцарцев не было на эстафетном подиуме более десяти лет.

«Всеми этапами вполне доволен, – сказал выступавший на третьем этапе Денис Спицов. – Все равно третье место призовое, расстраиваться нельзя. Погода, конечно, внесла свои коррективы, потому что идет снег, и он не скользкий. Когда идешь в пелотоне, все время накатываешь, а когда садишься первым, накатывают тебя. Поэтому убежать нереально было, как мы ни пытались с Ванькой [Якимушкиным].

Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Александр Бессмертных и Илья СемиковGetty Images

К сожалению, не получилось, хотя изначально на все этапы ставили задачу такую, чтобы не привозить на финиш Клебо. Если честно, мы все-таки до последнего верили, что Андрюха [Мельниченко] выиграет – сегодня у нас действительно классно ехали лыжи, да и все бывает».

«Погода тяжелая, свежий снег, невозможно было на классике уехать, – согласился бегущий второй этап Александр Бессмертных. – На коньке, думаю, такая же ситуация. Но лыжи ехали отлично, никаких проблем не было. Со спуска первый торил лыжню, все подкатывались – уехать нереально было. Держали хорошо.

Думали, Андрюха [Мельниченко] не отдаст второе место, а он отдал. Но все взрослые люди, все понимают. Ни к кому никаких претензий, ты выходишь на старт и работаешь по своему состоянию. Можно много планов выстроить за день до гонки, но все зависит от состояния на данный момент, как работают лыжи, как работает соперник. Факторов очень много. Можно на бумаге писать одно, а получится совсем другое».

Финны остались без подиума, и их болельщики быстро разошлись, а любители лыж из России смотрели цветочную церемонию и громко поддерживали ребят. Парой часов ранее не получилось у девушек – Яна Кирпиченко уступила на финише 0.1 секунды шведке Майе Дальквист и расплакалась. У нее тоже из-за снега не вышло скинуть с плеч сильного спринтера – России по-прежнему не хватает одного сильного звена, пока Юлия Белорукова и Анастасия Седова находятся в декрете. Вся ответственность – на лидере, Наталье Непряевой.

Видео - Русским девушкам не хватило доли секунды, чтобы забраться на пьедестал в эстафете 05:37

«Конечно, для морального духа мне не хватает девочек, все равно мы друзья, команда. Но в личных гонках у нас каждый сам за себя», – заключила Наташа.

Лыжи переезжают в Норвегию, а потом – долгий перелет в Канаду, где сезон подойдет к концу.

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